ВС РФ освободили поселок в Запорожской области
Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Веселое Запорожской области.
«Север» противостоит ВСУ в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области, а также атаковали полк нацгвардии в районе города Волчанска Харьковской области.
Потери противника за сутки составили: порядка 250 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, 18 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, пять складов боеприпасов и материальных средств.
«Запад» ликвидирует окруженную группировку ВСУ в Купянске
Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Куриловка, Кучеровка, Моначиновка, Нечволодовка, Подолы Харьковской области и Дробышево ДНР.
В городе Купянске Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжили зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника.
В течение суток ВС РФ отразили две атаки двух бригад в районах сел Благодатовка и Кутьковка Харьковской области, предпринятых для деблокирования окруженных формирований и прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенных переправ. Противник потерял до 15 боевиков.
Кроме того, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер М113, три боевые бронированные машины «Казак» и бронеавтомобиль Senator, пять автомобилей, пусковая установка РСЗО APR-40, пусковая установка ЗРК «Стрела-10» и четыре станции РЭБ.
Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 230 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты «Шквал», бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии, пусковая установка РСЗО, пусковая установка ЗРК, десять станций РЭБ и пять складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» перешли на выгодные позиции
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах 10 населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе достигли 190 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, 14 автомобилей, станции РЭБ, четырех складов боеприпасов, материальных средств и горючего.
«Центр» ликвидирует окруженные формирования ВСУ
Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 11 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР.
В Красноармейске ДНР российские штурмовики 2-й армии продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. Ведется зачистка села Ровное. За прошедшие сутки четверо военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен.
Бойцы ВС РФ отразили шесть атак на бронетехнике подразделений механизированной бригады и штурмового полка «Скала» из района села Гришино, предпринятых для деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 30 боевиков и бронеавтомобиль «Казак».
В Димитрове подразделения 51-й армии продолжили наступление в Западном и Восточном микрорайонах и южной части города.
«За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 180 военнослужащих, четыре бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и два артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.
Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 400 боевиков, два бронетранспортера Viking, два бронетранспортера М113, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 и орудие полевой артиллерии.
«Восток» наступает в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Великомихайловка, Покровское Днепропетровской области, Гуляйполе, Яблоково и Доброполье Запорожской области.
Потери ВСУ: свыше 250 военнослужащих, танк, семь автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две станции РЭБ.
«Днепр» атакует противника в Херсонской области
Бойцы «Днепра» атаковали две бригады противника в районах населенных пунктов Орехов, Степногорск Запорожской области, Никольское Херсонской области и города Херсон.
ВСУ лишились до 50 военнослужащих, двух боевых бронированных машин, шести автомобилей, шести станций РЭБ, двух складов боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам материально-технического обеспечения, местам размещения расчетов БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow;
- 119 БПЛА самолетного типа.