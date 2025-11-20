Главное из брифинга Минобороны 20 ноября 2025 года: последние новости на сегодня

В течение суток ВС РФ отразили две атаки двух бригад в районах сел Благодатовка и Кутьковка Харьковской области, предпринятых для деблокирования окруженных формирований и прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенных переправ. Противник потерял до 15 боевиков.