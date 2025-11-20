Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 20 ноября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 20 ноября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили поселок в Запорожской области

Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль населенный пункт Веселое Запорожской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» противостоит ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области, а также атаковали полк нацгвардии в районе города Волчанска Харьковской области.

Потери противника за сутки составили: порядка 250 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, 18 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции РЭБ, пять складов боеприпасов и материальных средств.

«Запад» ликвидирует окруженную группировку ВСУ в Купянске

Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение шести украинским бригадам в районах населенных пунктов Куриловка, Кучеровка, Моначиновка, Нечволодовка, Подолы Харьковской области и Дробышево ДНР.

В городе Купянске Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжили зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника.

В течение суток ВС РФ отразили две атаки двух бригад в районах сел Благодатовка и Кутьковка Харьковской области, предпринятых для деблокирования окруженных формирований и прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенных переправ. Противник потерял до 15 боевиков.

Кроме того, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер М113, три боевые бронированные машины «Казак» и бронеавтомобиль Senator, пять автомобилей, пусковая установка РСЗО APR-40, пусковая установка ЗРК «Стрела-10» и четыре станции РЭБ.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 230 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты «Шквал», бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии, пусковая установка РСЗО, пусковая установка ЗРК, десять станций РЭБ и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» перешли на выгодные позиции

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах 10 населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе достигли 190 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, 14 автомобилей, станции РЭБ, четырех складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

«Центр» ликвидирует окруженные формирования ВСУ

Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 11 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР.

В Красноармейске ДНР российские штурмовики 2-й армии продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. Ведется зачистка села Ровное. За прошедшие сутки четверо военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен.

Бойцы ВС РФ отразили шесть атак на бронетехнике подразделений механизированной бригады и штурмового полка «Скала» из района села Гришино, предпринятых для деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 30 боевиков и бронеавтомобиль «Казак».

В Димитрове подразделения 51-й армии продолжили наступление в Западном и Восточном микрорайонах и южной части города.

«За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 180 военнослужащих, четыре бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и два артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 400 боевиков, два бронетранспортера Viking, два бронетранспортера М113, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 и орудие полевой артиллерии.

«Восток» наступает в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение двум бригадам и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Великомихайловка, Покровское Днепропетровской области, Гуляйполе, Яблоково и Доброполье Запорожской области.

Потери ВСУ: свыше 250 военнослужащих, танк, семь автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две станции РЭБ.

«Днепр» атакует противника в Херсонской области

Бойцы «Днепра» атаковали две бригады противника в районах населенных пунктов Орехов, Степногорск Запорожской области, Никольское Херсонской области и города Херсон.

ВСУ лишились до 50 военнослужащих, двух боевых бронированных машин, шести автомобилей, шести станций РЭБ, двух складов боеприпасов и материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам материально-технического обеспечения, местам размещения расчетов БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow;
  • 119 БПЛА самолетного типа.

