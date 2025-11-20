Ричмонд
ВС России освободили район Шахтерский в Красноармейске

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Группировка «Центр» освободила район Шахтёрский в Красноармейске в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного района Шахтерский города Красноармейск ДНР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие группировки оказывают медицинскую помощь, обеспечивают медикаментами и продовольствием гражданских мирных жителей города.

«При необходимости всех желающих эвакуируют в безопасный район и размещают в пункте временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь», — уточнили в Минобороны РФ.

Кроме того, в ходе осмотра придомовых территорий военнослужащие группировки проверяют дороги и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов, уничтожая опасные находки методом накладного заряда, добавили в ведомстве.