ВС России освободили район Шахтерский в Красноармейске

«Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного района Шахтерский города Красноармейск ДНР», — говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие группировки оказывают медицинскую помощь, обеспечивают медикаментами и продовольствием гражданских мирных жителей города.
«При необходимости всех желающих эвакуируют в безопасный район и размещают в пункте временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь», — уточнили в Минобороны РФ.
Кроме того, в ходе осмотра придомовых территорий военнослужащие группировки проверяют дороги и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов, уничтожая опасные находки методом накладного заряда, добавили в ведомстве.