Минобороны показало кадры освобождения района Шахтерский в Красноармейске

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские военные свободно передвигаются в освобожденном районе Шахтерский города Красноармейск Донецкой Народной Республики, следует из видео, опубликованного Минобороны РФ.

На кадрах видно, что военнослужащие подразделений группировки войск «Центр» не только свободно перемещаются по улицам, но и переговариваются. При этом улицы пустынны, здания хоть и обожжены, но в основном целы.

Как сообщает оборонное ведомство, военнослужащие группировки продолжают оказывать медицинскую помощь, обеспечивать медикаментами и продовольствием мирных жителей города.

«При необходимости всех желающих эвакуируют в безопасный район и размещают в пункте временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, в ходе осмотра придомовых территорий военнослужащие группировки проверяют дороги и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов, уничтожая опасные находки методом накладного заряда», — говорится в сообщении.