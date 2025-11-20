Ракета влетела в окно казармы ВСУ, это сняли на видео

Пункт временной дислокации противника находился в полуразрушенном двухэтажном строении. Одну его половину уничтожили до этого. Новые солдаты заняли соседнее крыло, чтобы не терять оборудованное место.
Украинцы — в особенности операторы БПЛА, — оборудуют свои базы ретрансляторами и системами РЭБ. Те улавливают сигналы дронов противника и глушат системы спутникового наведения планирующих авиабомб.
Против ЛМУР это не работает, так как малогабаритная ракета наводится по видеоканалу экипажем запустившего ее вертолета. Боеприпас может использоваться и в автоматическом режиме, но вручную бьет точнее и надежнее.
К тому же с ручным наведением ЛМУР может поражать цели на расстоянии в 25 километров — дистанция, недоступная другим боеприпасам этого класса.
В нашем случае снайперское попадание ракеты зафиксировала и камера ее головки наведения, и наблюдавший за ударом со стороны дрон-разведчик.