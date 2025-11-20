Ричмонд
Трофейную 40-тонную машину на базе Leopard 1 впервые показали изнутри

Трофейную бронированную машину Bergepanzer 2 (BpZ 2), созданную на шасси немецкого основного боевого танка Leopard 1, продемонстрировали бойцы Специального ремонтно-восстановительного отряда «Оскол» Добровольческого корпуса. Видео размещено в Telegram-канале подразделения.

40-тонная гусеничная БРЭМ находится на территории одного из объектов, где осуществляется «реанимация» различных боевых машин. Как отмечается, бойцы уже ранее работали с различными «иномарками».

В ролике показан 830-сильный двигатель, который соответствует аналогичному на базовой машине. Впервые показано внутренне устройство. Интересно, что фара имеет двойное остекление.

Как предполагается, этот образец может стать экспонатом одной из площадок, где выставлена захваченная вражеская техника. В то же время не исключено, что машину привлекут для службы на линии боевого соприкосновения.