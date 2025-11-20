Ричмонд
+8°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Битва дронов в Покровске: «небесный хищник» ВС РФ ежедневно охотится за «птицами» ВСУ, уничтожая их в воздухе (видео)

По данным SHOT, за один день пресечено около 30 попыток ВСУ атаковать российских военнослужащих.

Как нам стало известно, в ликвидации украинских беспилотников в небе и в зачистке города участвуют бойцы из южноуральской 30-й бригады противотанкового дивизиона. В уничтожении вражеских FPV-дронов помогает их дрон, который был назван «небесным хищником». В среднем в сутки он уничтожает до 30 дронов ВСУ. Уцелевшие становятся трофеями с дальнейшей переработкой под свои нужды.

БПЛА ВСУ сбивают антидроновой сеткой, которую делают наши военные. Гуманитарную помощь бойцам доставляют волонтёры из Народного фронта.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше