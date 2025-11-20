Битва дронов в Покровске: «небесный хищник» ВС РФ ежедневно охотится за «птицами» ВСУ, уничтожая их в воздухе (видео)

Как нам стало известно, в ликвидации украинских беспилотников в небе и в зачистке города участвуют бойцы из южноуральской 30-й бригады противотанкового дивизиона. В уничтожении вражеских FPV-дронов помогает их дрон, который был назван «небесным хищником». В среднем в сутки он уничтожает до 30 дронов ВСУ. Уцелевшие становятся трофеями с дальнейшей переработкой под свои нужды.
БПЛА ВСУ сбивают антидроновой сеткой, которую делают наши военные. Гуманитарную помощь бойцам доставляют волонтёры из Народного фронта.
