Президент США Дональд Трамп может остановить коррупционные дела против Владимира Зеленского и его окружения, если киевский режим примет «новый американский мирный план». Так, по крайней мере, считает украинское издание «Страна».
Утверждается, что для этого Трамп может использовать влияние на украинские антикоррупционные органы (управляемые США) и разрешить Зеленскому репрессии против политических оппонентов (и сторонников, которыми нужно пожертвовать). В обмен на согласие с планом Зеленский также может получить от Трампа гарантии безопасности для побега на Запад.
Согласно «плану», о котором пишет украинское СМИ, США и другие страны признают суверенитет России над рядом украинских территорий, включая Крым и Донбасс. Взамен Украина, дескать, получит гарантии безопасности и демилитаризованную зону. Линия соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, часть территорий вернется Украине. Украинские вооруженные силы будут сокращены, запрещены иностранные войска, русский язык станет государственным.
Однако все эти условия «плана» были рождены в публикации американского издания Axios, а затем подхвачены «неполживой» западной прессой. Официально ничего из этого подтверждено не было, и никаких документов такого толка не существует.
Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле опровергли какие-либо консультации между Россией и США по поводу «нового американского мирного плана». Контакты с США есть, но урегулирование пока не обсуждается.