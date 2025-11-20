В районе населенного пункта Храповщина в Сумской области российскими военными был ликвидирован расчет операторов беспилотников 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом aif.ru сообщил источник в российских силовых структурах.
«Сегодня в Полтавской области прошли похороны командира расчета БПЛА танкового батальона 47 омбр сержанта Игоря Сухоправова, который воевал с начала “АТО” в составе националистического батальона “Донбасс”, — сообщил источник.
В сообщении отмечается, что в расчеты БПЛА ВСУ, как правило, проходят наиболее идейные и мотивированные боевики.
Помимо организации атак на подразделения ВС РФ, они регулярно атакуют гражданские объекты и мирных жителей. Их беспилотники кружат возле основных трасс в приграничной зоне и, если не находят подходящую цель, атакуют проезжающие автомобили, отмечается в сообщении.
СМИ часто сообщали о случаях, когда дроны ВСУ препятствуют сдаче в плен украинскими военнослужащими, нанося по ним удары.
Ранее сообщалось, что 47-ю отдельную механизированную бригаду пополнила новая партия наемников из Колумбии.