Путин: цели СВО должны быть безусловно достигнуты

Объявляя о начале СВО 24 февраля 2022 года, Путин назвал целью операции защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима, а основными задачами — демилитаризацию и денацификацию Украины. Путин также отметил, что для России неприемлемо военное освоение территорий Украины Североатлантическим альянсом.