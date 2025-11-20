Ричмонд
Путин: цели СВО должны быть безусловно достигнуты

Президент подчеркнул, что у России свои задачи.

Источник: Пресс-служба Президента России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Безусловное достижение целей СВО остается главной целью для России, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из командных пунктов группировки войск «Запад».

«У нас с вами свои задачи, свои цели. Главная из них — безусловное достижение целей специальной военной операции», — сказал он.

Объявляя о начале СВО 24 февраля 2022 года, Путин назвал целью операции защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима, а основными задачами — демилитаризацию и денацификацию Украины. Путин также отметил, что для России неприемлемо военное освоение территорий Украины Североатлантическим альянсом.