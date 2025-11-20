Герасимов доложил Путину о взятии Купянска

Минобороны России ранее сообщало об окружении подразделений ВСУ в районе Купянска и Красноармейска (украинское название — Покровск). В конце октября Владимир Путин заявил о готовности прекратить боевые действия в этих районах для визита представителей иностранных СМИ. Минобороны был отдан приказ организовать безопасный проезд иностранных журналистов. О том, что российские войска заняли восточную часть Купянска, стало известно 11 ноября.
