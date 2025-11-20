ВС РФ освободили 13 населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях

Подразделения ВС РФ продвигаются в Запорожской и Днепропетровской областях Украины, освобождая все новые населенные пункты от присутствия боевиков ВСУ. О новых 13 взятых под контроль пунктах рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным 20 ноября 2025 года глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«Группировка Южная полностью контролирует восточную и юго-восточную части Константиновки и приступила к зачистке центра. Группировка Запад взяла под контроль Петропавловку, ведет бои за Кучеровку, Куриловку и Купянск-Узловой», — докладывает глава Генштаба.
Отмечено, что в Купянске продолжается зачистка мелких, разрозненных групп противника. Под контроль взята Масликовка, и от нее ВС РФ уже выдвинулись к Красному Лиману.
Ранее KP.RU сообщил, что российские войска освободили Купянск в Харьковской области — город, за который шли тяжелые бои, теперь находится под контролем ВС РФ.