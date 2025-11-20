Ричмонд
ВС России наступают почти по всем направлениям, заявил Герасимов

Герасимов: ВС России наступают практически по всем направлениям.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают выполнять задачи специальной военной операции и наступают практически по всем направлениям, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Президент РФ Владимир Путин в четверг посетил один из командных пунктов группировки «Запад».

«Вооруженные силы продолжают выполнять задачи в соответствии с замыслом специальной военной операции. Войска объединенной группировки наступают практически на всех направлениях, развивая успех, достигнутый в ходе весенне-летней кампании», — сказал Герасимов.

