Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Народ России надеется на вас»: Владимир Путин обратился к военным

Путин заявил, что народ России ждет нужных результатов СВО.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин побывал вечером 20 ноября в одном из военных штабов группировки «Запад» и заявил, что люди надеются на руководство и армию. Граждане России ожидают, что специальная военная операция завершится успехом, уверен президент.

«И решение задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России. Народ России надеется на нас, надеется на вас и ожидает нужного стране результата», — заявил Путин, обратившись к военнослужащим.

Путин подчеркнул, что главная цель операции — это достижение всех поставленных задач по обеспечению безопасности России, ее приграничья, ее национальных интересов.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин рассказал о начавшихся боях внутри Константиновки — ВС РФ уже вошли в город.