«Народ России надеется на вас»: Владимир Путин обратился к военным

Президент России Владимир Путин побывал вечером 20 ноября в одном из военных штабов группировки «Запад» и заявил, что люди надеются на руководство и армию. Граждане России ожидают, что специальная военная операция завершится успехом, уверен президент.
«И решение задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России. Народ России надеется на нас, надеется на вас и ожидает нужного стране результата», — заявил Путин, обратившись к военнослужащим.
Путин подчеркнул, что главная цель операции — это достижение всех поставленных задач по обеспечению безопасности России, ее приграничья, ее национальных интересов.
