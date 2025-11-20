МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили более более 80% территории города Волчанск, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«В границах ответственности группировки “Север” продолжается создание полосы обеспечения в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Штурмовые подразделения группировки успешно продвигаются в юго-восточной части Волчанска. Освобождено на сегодняшний день более 80% территории города», — сказал Герасимов.
Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.Читать дальше