Герасимов доложил об освобождении более 80 процентов территории Волчанска

Герасимов: ВС России освободили более 80% территории Волчанска.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы РФ освободили более более 80% территории города Волчанск, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«В границах ответственности группировки “Север” продолжается создание полосы обеспечения в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Штурмовые подразделения группировки успешно продвигаются в юго-восточной части Волчанска. Освобождено на сегодняшний день более 80% территории города», — сказал Герасимов.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше