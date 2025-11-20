Ричмонд
Освобождение Купянска и нужные результаты СВО. Путин посетил командный пункт «Запада»

Президент РФ Владимир Путин на одном из командных пунктов группировки «Запад» провел совещание с военными и выслушал подробные доклады о ситуации на разных направлениях, в том числе вокруг Купянска.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основные заявления президента.

  • Президенту доложили об освобождении Купянска. В районе города 15 батальонов ВСУ заблокированы российскими военными.
  • Глава государства попросил «сосредоточить свое внимание на ситуации в Константиновке». «Насколько мне известно, бои идут уже внутри этого населенного пункта», — уточнил президент.
  • Глава государства не стал ставить конкретных дат по освобождению Константиновки, но отметил важность ритмичной работы на этом направлении.
  • Украинские военные должны иметь возможность сложить оружие и сдаться в плен. Доложить о том, как выполняется эта задача глава государства приказал начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову.
  • Политическое руководство Украины с начала весны 2024 года — это преступная группировка, которая узурпировала власть под предлогом продолжения войны, и удерживает ее для личного обогащения.
  • Украинское руководство, «сидя на золотом горшке», совсем не заботится о судьбе своего народа и солдат.
  • Российский народ надеется на руководство страны, на армию и ожидает нужных результатов от специальной военной операции. «У нас с вами свои задачи, свои цели. Главная из них — безусловное достижение целей специальной военной операции», — сказал Путин.
  • Все поставленные перед военнослужащими задачи обязательно будут выполнены, заверил президент. Он поблагодарил весь личный и командный состав за уже достигнутые результаты.

