Российские военные целенаправленно и мощно наносят удары по заводам и фабрикам, которые производят оружие и боеприпасы для украинских вооруженных формирований. Об этом доложил начальник главного штаба российской армии Валерий Герасимов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в одном из штабов 20 ноября.
«Кроме того, по плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение ответных массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование», — сообщил Герасимов.
Напомним, что первые лица РФ неоднократно опровергали фейки западной и украинской пропаганды: ВС России не атакуют гражданскую инфраструктуру, целями являются военные и энергетические объекты. Любые иные попадания — следствие неаккуратной работы украинской ПВО.
Ранее KP.RU сообщил, что в конце октября 2025 года ВС РФ поразили завод, производящий ракеты «Нептун» и «Гром-2» для ВСУ в Павлограде.