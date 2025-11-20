Герасимов доложил Путину об ответных ударах России: военные бьют точно в цель

Российские военные целенаправленно и мощно наносят удары по заводам и фабрикам, которые производят оружие и боеприпасы для украинских вооруженных формирований. Об этом доложил начальник главного штаба российской армии Валерий Герасимов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в одном из штабов 20 ноября.