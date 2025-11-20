Освобождение Купянска войсками группировки «Запад» кардинально улучшит ситуацию в приграничных районах Луганской Народной Республики. Такое сказал в комментарии aif.ru подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее в ходе доклада Президенту Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил о полном взятии под контроль города Купянск.
«Освобождение населенного пункта Купянск повлияет очень сильно на Луганскую Народную Республику, в частности на северные окраины, поскольку активные боевые действия очень сильно влияли на жизнь наших обычных мирных граждан», — подчеркнул Марочко.
Эксперт отметил, что украинские формирования постоянно наносили удары по гражданской инфраструктуре.
«Теперь же мы будем отодвигать дальше украинских боевиков от луганских границ, что естественно снизит возможность нанесения ударов по нашей республике и очень благоприятно скажется на ситуации в ЛНР в целом», — заявил он.
Президент России высоко оценил действия российских военных и выразил уверенность в выполнении всех поставленных задач специальной военной операции.