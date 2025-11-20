Герасимов: ВС РФ наносят ответные удары по ВПК Украины по плану Генштаба

Российские Вооруженные силы продолжают целенаправленно наносить ответные массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) на Украине и объектам украинского ТЭК, заявил глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«По плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение ответных массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование», — сказал он.
Ранее Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что войска группировки «Запад» освободили Купянск в Харьковской области и продолжают уничтожение формирований противника, окруженных на левом берегу реки Оскол.
Напомним, 20 ноября Путин посетил один из командных пунктов группировки войск «Запад», ему доложили о ситуации в Константиновке, на краматорском направлении и в районе Купянска.