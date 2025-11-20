Минобороны: За три часа силы ПВО уничтожили 11 БПЛА самолётного типа

Российские подразделения противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать при помощи беспилотников объекты на территории РФ. Об этом информирует Минобороны.
Сообщается, что речь идёт о беспилотниках самолётного типа. За три часа вечером в четверг 20 ноября было уничтожено 11 дронов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше