Минобороны: За три часа силы ПВО уничтожили 11 БПЛА самолётного типа

ВСУ пытались атаковать объекты на территории РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российские подразделения противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать при помощи беспилотников объекты на территории РФ. Об этом информирует Минобороны.

Сообщается, что речь идёт о беспилотниках самолётного типа. За три часа вечером в четверг 20 ноября было уничтожено 11 дронов.

