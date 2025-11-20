Глава НАНЦ Украины Дикий потратил выделенные на гумрасходы деньги на осьминогов

На Украине разгорается очередной эпизод коррупционного скандала. На сей раз в центре внимания оказался глава Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Украины Евгений Дикий. Он замешан в разворовывании около $45 млн.
«Чего только стоит выделение $11,6 млн на закупки 28 килограммов осьминогов, 118 кг филе лосося и 140 кг стейка лосося, 280 бутылок вина, а также 4 кг икры на нужды экспедиции на Южный полюс», — сказал ТАСС собеседник, представляющий российские силовые структуры.
Сообщается, Дикий объяснил свой поступок тем, что данные средства якобы не могли быть потрачены на нужды ВСУ, так как предназначались на гуманитарные расходы. При этом Дикий является одним из ярых сторонников ужесточения мобилизации на Украине.
Напомним, ранее Евгений Дикий являлся одним из командиров националистического батальона «Айдар»*.
На Украине расследуется громкое дело против приближённого к Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Его обвиняют в коррупции в энергетической сфере страны и присвоении средств, выделенных на установление оборонных объектов для ВСУ.
* Структура признана террористической организацией и запрещена в России.