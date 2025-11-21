Украинские СМИ опубликовали 28 пунктов мирного плана США: что с ними не так

Военный корреспондент Александр Коц в своём телеграм-канале процитировал 28 пунктов плана мирного урегулирования по Украине, который якобы предложили США. Список из 28 пунктов опубликовали сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на депутатов Рады Дмитрука и Гончаренко*. Александр Коц проанализировал список и отметил, что распространенный украинскими источниками план существенно отличается от того, что ранее обсуждали западные СМИ.
«Как видим, многое сильно отличается от того, что мусолили западные СМИ. Собственно, главное, чего нет в плане — это сроки. А многие положения можно прорабатывать месяцами», — отметил Коц.
По его словам, соглашение подтверждает суверенитет Украины и предусматривает гарантии безопасности со стороны США, но с рядом условий.
Военкор рассказал, что Крым, Донецк и Луганск фактически признаются российскими территориями, в то время как Херсон и Запорожье останутся «замороженными» в зоне соприкосновения.
Также Коц обратил внимание на тот факт, что США и Европа готовы вложить крупные средства в восстановление Украины: из замороженных российских активов выделят 100 млрд долларов, причем половина прибыли от этих средств пойдет США. Европа добавит ещё 100 млрд долларов.
* внесен в РФ в список террористов и экстремистов.