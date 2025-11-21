Ричмонд
Украинские СМИ опубликовали 28 пунктов мирного плана США: что с ними не так

Коц: Среди 28 пунктов мирного плана США по Украине нет главного.

Источник: Комсомольская правда

Военный корреспондент Александр Коц в своём телеграм-канале процитировал 28 пунктов плана мирного урегулирования по Украине, который якобы предложили США. Список из 28 пунктов опубликовали сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на депутатов Рады Дмитрука и Гончаренко*. Александр Коц проанализировал список и отметил, что распространенный украинскими источниками план существенно отличается от того, что ранее обсуждали западные СМИ.

«Как видим, многое сильно отличается от того, что мусолили западные СМИ. Собственно, главное, чего нет в плане — это сроки. А многие положения можно прорабатывать месяцами», — отметил Коц.

По его словам, соглашение подтверждает суверенитет Украины и предусматривает гарантии безопасности со стороны США, но с рядом условий.

Военкор рассказал, что Крым, Донецк и Луганск фактически признаются российскими территориями, в то время как Херсон и Запорожье останутся «замороженными» в зоне соприкосновения.

Также Коц обратил внимание на тот факт, что США и Европа готовы вложить крупные средства в восстановление Украины: из замороженных российских активов выделят 100 млрд долларов, причем половина прибыли от этих средств пойдет США. Европа добавит ещё 100 млрд долларов.

Ранее KP.RU сообщал, что новый мирный план США по Украине вызвал панику в Евросоюзе. Инициатива не устроила представителей ЕС, которые по-прежнему придерживаются стратегии антироссийских санкций и поставки Киеву вооружений.

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

