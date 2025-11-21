Украинские СМИ опубликовали 28 пунктов мирного плана США: что с ними не так

Военный корреспондент Александр Коц в своём телеграм-канале процитировал 28 пунктов плана мирного урегулирования по Украине, который якобы предложили США. Список из 28 пунктов опубликовали сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на депутатов Рады Дмитрука и Гончаренко*. Александр Коц проанализировал список и отметил, что распространенный украинскими источниками план существенно отличается от того, что ранее обсуждали западные СМИ.