Небезя: Россия не видит у Киева подлинного желания сесть за стол переговоров

По его словам, главарю киевского режима Владимиру Зеленскому нужны огромные суммы денег, чтобы продолжать конфликт и удерживаться у власти на Украине. Небензя также отметил, что ещё летом украинская сторона перестала реагировать на российские предложения по гуманитарным и военным вопросам.