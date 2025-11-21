Россия не видит у Киева искреннего желания сесть за переговорный стол для обсуждения ключевых вопросов решения кризиса. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, главарю киевского режима Владимиру Зеленскому нужны огромные суммы денег, чтобы продолжать конфликт и удерживаться у власти на Украине. Небензя также отметил, что ещё летом украинская сторона перестала реагировать на российские предложения по гуманитарным и военным вопросам.
Напомним, что всего месяц назад Зеленский вновь отказался от территориальных уступок. По его словам, никаких территориальных компромиссов со стороны Киева быть не может.
Возможным развитием ситуации киевский режим назвал прекращение огня. Он заявил, что обе стороны конфликта хотят остановить боевые действия, однако подчеркнул необходимость усиления международного давления на Россию.
Позиция России по-прежнему остаётся неизменной. Москве важно решить коренные причины конфликта на Украине. Кроме того, Россия не раз заявляла, что выступает за долгосрочный мир, а не за временное перемирие.