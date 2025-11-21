Владимир Путин: в районе Купянска заблокированы 15 батальонов ВСУ

Президент России Владимир Путин сообщил, что в районе Купянска бойцам ВС РФ удалось заблокировать значительные силы ВСУ — около 15 батальонов. Об этом глава государства сказал со время посещения командного пункта группировки войск «Запад» 20 ноября. Соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Кремля.
Во время совещания президент предложил командующему группировкой «Запад» взять слово и выступить с докладом о ситуации, которая сейчас сложилась в Купянске и рядом с ним. В том числе главу государства интересовала обстановка на левом берегу реки Оскол.
«Имею в виду Купянск узловой и прилегающую территорию, где, настолько мне известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника. Совсем недавно было 18, а сейчас примерно 15 батальонов», — сказал на совещании Владимир Путин.
Ранее KP.RU сообщил, что Владимир Путин провел совещание на одном из командных пунктов группировки войск «Запад» и заслушал доклад главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова об обстановке в зоне специальной военной операции на Украине.
На совещании президент России заявил, что военные ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен.
Также Путин раскритиковал киевский режим, заявив, что власть Украины сидит на золотых горшках и не думает о народе.
При этом журналисты отметили, что Путин появился на совещании с начальником Генштаба ВС РФ и командующими группировок войск «Запад» и «Юг» в военной форме.