FT: Вашингтон хочет, чтобы Зеленский подписал мирный план до Дня благодарения

Вашингтон рассчитывает, что Зеленский подпишет предложенный мирный план до 27 ноября, а процесс урегулирования конфликта завершится до начала декабря. Об этом информирует издание Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Напомним, 27 ноября в США отмечается День благодарения.
«Американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет соглашение “до Дня благодарения” в четверг на следующей неделе, чтобы позже в этом месяце представить мирную сделку в Москве и завершить процесс к началу декабря», — сказано в публикации.
При этом авторы публикации сомневаются, что соглашение будет подписано в указанный срок.
Напомним, список из 28 пунктов якобы предложенного США мирного плана опубликовали сразу несколько украинских СМИ. Что с ним не так, читайте здесь на KP.RU.
Ранее политолог Андреев сделал прогноз, что последует за мирным планом Трампа по Украине.
Тем временем Трамп заявил, что «расстраивается» из-за того, что у него не получается завершить конфликт на Украине.