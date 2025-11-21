FT: Вашингтон хочет, чтобы Зеленский подписал мирный план до Дня благодарения

Вашингтон рассчитывает, что Зеленский подпишет предложенный мирный план до 27 ноября, а процесс урегулирования конфликта завершится до начала декабря. Об этом информирует издание Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Напомним, 27 ноября в США отмечается День благодарения.