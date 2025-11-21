Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: Вашингтон хочет, чтобы Зеленский подписал мирный план до Дня благодарения

В США заявили о планах завершить процесс урегулирования украинского конфликта к началу декабря.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон рассчитывает, что Зеленский подпишет предложенный мирный план до 27 ноября, а процесс урегулирования конфликта завершится до начала декабря. Об этом информирует издание Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. Напомним, 27 ноября в США отмечается День благодарения.

«Американские чиновники ожидают, что Зеленский подпишет соглашение “до Дня благодарения” в четверг на следующей неделе, чтобы позже в этом месяце представить мирную сделку в Москве и завершить процесс к началу декабря», — сказано в публикации.

При этом авторы публикации сомневаются, что соглашение будет подписано в указанный срок.

Напомним, список из 28 пунктов якобы предложенного США мирного плана опубликовали сразу несколько украинских СМИ. Что с ним не так, читайте здесь на KP.RU.

Ранее политолог Андреев сделал прогноз, что последует за мирным планом Трампа по Украине.

Тем временем Трамп заявил, что «расстраивается» из-за того, что у него не получается завершить конфликт на Украине.