Мирный план президента США Дональда Трампа состоит из 28 пунктов и затрагивает территориальные, политические и экономические вопросы Украины. Полный текст опубликовали народный депутат Алексей Гончаренко* и нардеп Артем Дмитрук.
Согласно этим данным, по безопасности и статусу Украины план предусматривает подтверждение её суверенитета, предоставление США неких «гарантий безопасности при определённых условиях», закрепление в Конституции внеблокового статуса и отказа от НАТО, ограничение численности армии и сохранение безъядерного статуса.
В территориальной части Крым, Донецк и Луганск фактически признаются российскими, а Херсон и Запорожье, по плану американцев, получают «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения. Предлагается создать демилитаризованную буферную зону под контролем России, при этом сторонам «запрещается менять границы силой».
Военные договорённости включают запрет на размещение войск НАТО в Украине, перенос истребителей НАТО в Польшу и создание американо-российской рабочей группы по безопасности.
В экономике оговаривается создание инвестиционного пакета с использованием $100 млрд замороженных российских активов (половина прибыли идёт США), дополнительное выделение €100 млрд от Европы и формирование Фонда развития Украины.
По позиции России предусмотрено поэтапное снятие санкций, возвращение страны в G8 и долгосрочное сотрудничество с США.
Гуманитарные вопросы касаются обмена пленными «всех на всех», воссоединения семей и даже «введения образовательных программ по толерантности».
Ранее военкор KP.RU Александр Коц объяснил, что в мирном плане США не хватает главного — конкретных сроков его исполнения.
Напомним, российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к мирным переговорам, которые должны были бы привести не к временной приостановке конфликта, а к его полному завершению. Однако Киев продолжает отказываться от таких переговоров. Президент России Владимир Путин объяснил, почему Киев не идет на мир. Российский лидер подчеркнул, что для украинского руководства власть важнее, чем мир и благополучие граждан Украины.
*— лицо, признанное на территории РФ террористом и экстремистом.