Напомним, российская сторона неоднократно заявляла о своей готовности к мирным переговорам, которые должны были бы привести не к временной приостановке конфликта, а к его полному завершению. Однако Киев продолжает отказываться от таких переговоров. Президент России Владимир Путин объяснил, почему Киев не идет на мир. Российский лидер подчеркнул, что для украинского руководства власть важнее, чем мир и благополучие граждан Украины.