Львовский телеканал выложил и тут же удалил ролик со словами Зеленского о Крыме

При этом мирный план Трампа по Украине застал Европу врасплох. Для еврочиновников стало ударом то, что он фактически меняет архитектуру безопасности Европы и отменяет «войну с Россией», о якобы возможности которой говорят и к которой готовятся страны ЕС.