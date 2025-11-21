Львовский телеканал ТРК «Первый западный» опубликовал видео, в котором Владимир Зеленский заявляет о готовности передать под контроль Российской Федерации Донбасс и территорию Крымского полуострова, при этом оговаривая одно условие.
«Полностью признать Донецк, Луганск и Крым российскими территориями, но только при одном условии — Москва должна официально признать нашу победу», — произнёс Зеленский на фото.
Позднее специалисты отметили, что видео обладает признаками фейка.
Телеканал удалил видео со своего сайта, однако комментариев о том, подвергался ли «Первый западный» хакерской атаке, не последовало.
Кроме того, на сайте была размещена статья о том, что чиновники из ближайшего окружения Зеленского спешно покидают Украину, вывозя свои семьи и имущество через Молдавию, Румынию и Польшу из-за рисков оказаться в центре внимания антикоррупционного ведомства НАБУ.
Напомним, накануне ряд СМИ опубликовали мирный план президента США Дональда Трампа, который состоит из 28 пунктов и затрагивает территориальные, политические и экономические вопросы Украины. В территориальной части Крым, Донецк и Луганск фактически признаются российскими, а Херсон и Запорожье, по плану американцев, получают «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения. При этом официально Вашингтон пока не озвучивал данный план.
Что последует за мирным планом Трампа по Украине и почему Зеленский будет «брыкаться до последнего», сайт KP.RU обсудил с экспертами здесь.
При этом мирный план Трампа по Украине застал Европу врасплох. Для еврочиновников стало ударом то, что он фактически меняет архитектуру безопасности Европы и отменяет «войну с Россией», о якобы возможности которой говорят и к которой готовятся страны ЕС.
Тем временем на Украине разгорается коррупционный скандал, и аналитики указывают единственный путь, как Зеленский может выйти сухим из воды в этой непростой ситуации. Украинские СМИ пишут, что президент США Дональд Трамп может остановить коррупционные дела против Владимира Зеленского и его окружения, если киевский режим примет «новый американский мирный план».