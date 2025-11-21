Ричмонд
Путин: в районе Купянска ВС РФ заблокировали около 15 батальонов ВСУ

Путин провел совещание на одном из командных пунктов группировки «Запад».

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в районе Купянска российские войска заблокировали крупную группировку Вооруженных сил Украины — примерно 15 батальонов. Об этом глава государства заявил во время совещания на одном из командных пунктов группировки «Запад».

«Совсем недавно было 18, а сейчас примерно 15 батальонов», — уточнил президент во время совещания на одном из командных пунктов группировки «Запад».

Кроме того, Путин попросил командующего доложить об оперативной обстановке на направлении Купянска и на левом берегу Оскола, включая район Купянск-Узловой.

Напомним, о том, что президент посетил командный пункт группировки войск «Запад», стало известно в четверг поздно вечером. Встретил верховного главнокомандующего на командном пункте начальник генштаба Валерий Герасимов.

Герасимов же доложил главнокомандующему о текущей обстановке на передовой. По его словам, войска наступают практически на всех направлениях. Противник стремится остановить продвижение, но сосредоточил усилия на красноармейском направлении. А «северяне» продолжают создавать «полосу обеспечения» приграничных районов. Подразделения продвигаются в юго-восточной части Волчанска, освобождено более 80 процентов города.

Кроме того, президент России Владимир Путин в ходе совещания в командном пункте группировки войск «Запад» заявил, что политическое руководство Украины с марта прошлого года является просто преступной группировкой, узурпировавшей власть. По словам главы государства, верхушку киевского режима уже невозможно называть «политическим руководством».

Российский лидер добавил — для всех понятно, что эти люди (украинская власть — Прим. Ред.), сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины.

Также Путин обратился к российским военным, отметив, что народ России надеется на нас, надеется на них и ожидает нужного стране результата. Президент подчеркнул, что главная цель операции — это достижение всех поставленных задач по обеспечению безопасности России, ее приграничья, ее национальных интересов.

