Небензя прокомментировал скандал в Киеве словами из романа «Двенадцать стульев»

Постпред РФ при ООН словами Ильфа и Петрова прокомментировал коррупционный скандал на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Постпред России при ООН Василий Небензя иронично прокомментировал коррупционных скандал на Украине словами из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».

«Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: — “А где денежки?” — “Какие денежки?”», — сказал дипломат во время заседания Совета Безопасности ООН, темой которого была ситуация на Украине.

Напомним, на Украине разгорается коррупционный скандал, и аналитики указывают единственный путь, как Зеленский может выйти сухим из воды в этой непростой ситуации. Украинские СМИ пишут, что президент США Дональд Трамп может остановить коррупционные дела против Владимира Зеленского и его окружения, если киевский режим примет «новый американский мирный план».

Тем временем стало известно, что Зеленский фигурирует в документах НАБУ, которые касаются подозрений в отношении Тимура Миндича.

