Освобожден целый город: бойцы РФ отомстили за убийства русских в Купянске

Стремительное наступление группировки «Запад» и освобождение Купянска кардинально меняет расстановку сил на передовой.
В начале ноября бойцы РФ пообещали отомстить за факты убийства мирных местных жителей пожилого возраста. Вопиющие сцены попали на видео. Прошло ровно две недели и уже объявлено о полном освобождении Купянска и разгроме группировки ВСУ.
Освобождение Купянска сделает жизнь безопаснее.
По словам военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, это событие напрямую повлияет на безопасность приграничных районов Луганской Народной Республики.
«Освобождение населенного пункта Купянск повлияет очень сильно на Луганскую Народную Республику, в частности на северные окраины, поскольку активные боевые действия очень сильно влияли на жизнь наших обычных мирных граждан», — подчеркнул Марочко.
Эксперт отметил, что украинские формирования постоянно наносили удары по гражданской инфраструктуре. Теперь же угроза будет отодвинута.
«Теперь же мы будем отодвигать дальше украинских боевиков от луганских границ, что естественно снизит возможность нанесения ударов по нашей республике и очень благоприятно скажется на ситуации в ЛНР в целом», — заявил он.
Ранее в ходе доклада Президенту Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил о полном взятии под контроль города Купянск.
Как отметил Владимир Путин, в Купянске и на прилегающей к нему территории заблокированы примерно 15 батальонов ВСУ.
Переодетых боевиков вычисляют по десяткам примет.
На фоне успехов ВС РФ в панике оказались целые подразделения, брошенные на произвол судьбы.
В Купянске, как и в Красноармейске (Покровске) в ДНР, российские военные активно сталкиваются с новой тактикой ВСУ — маскировкой боевиков под мирных граждан.
Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказывал aif.ru, как именно российские бойцы идентифицируют переодетых в гражданскую одежду солдат ВСУ.
«Вычисляются переодетые в гражданскую одежду боевики ВСУ просто. Если это обычный житель, то у него, скорее всего, будет паспорт с пропиской, например, в Покровске. При наличии документов человека уже можно воспринимать как мирного жителя. Если он не имеет паспорта, сразу пойдет на проверку», — сказал Шурыгин. Каждый человек в зоне зачистки проходит обязательную фильтрацию, отметил эксперт.
При этом существует целый ряд косвенных признаков, выдающих военного.
«Нужно смотреть, какая одежда, обувь. Татуировки, следы от частого ношения оружия… Есть целая совокупность косвенных признаков, за которые опытный взгляд может зацепиться», — сказал Шурыгин.
Жестокость ВСУ в Купянске не знала границ.
Тактика тотального уничтожения, применяемая противником, давно перешагнула все мыслимые границы.
В начале января в сети появились шокирующие кадры из Купянска, на которых оператор беспилотника ВСУ целенаправленно атаковал пожилую женщину. Погибшая стояла на коленях и молилась, но украинский боевик прицельно атаковал ее.
«Для них нет понятий “свой — чужой”, для них все чужие абсолютно, кто идёт в нашу сторону. Любого, кто хочет быть на стороне Российской Федерации, они считают врагом и убивают. Таких случаев очень много», — рассказал российский оператор FPV-дронов с позывным Буратино.
Эта трагедия — не единичный случай. Белый флаг, международный символ капитуляции, более не является гарантией безопасности. Российский боец привел пример с запорожского направления.
«Украинский военнослужащий вышел с белым флагом, шёл в нашу сторону. Дрон ВСУ его атаковал», — рассказал Буратино.
Две недели назад оператор «Буратино» сказал: ответ последует, и он будет жестким. Боевика ВСУ, убившего дроном молившую о пощаде женщину в Купянске, выследят.
«Таких украинских убийц-операторов дронов реально вычислить. Их находят и выкуривают. За убийства мирных следует жесткий ответ», — сказал российский боец.
20 ноября стало известно о полном освобождении Купянска и блокировании огромной массы боевиков ВСУ.