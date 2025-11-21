Слюсарь: Беспилотная атака отражена в Ростовской области

Российские силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на объекты на территории двух районов Ростовской области. Об этом информировал губернатор региона Юрий Слюсарь. Речь идёт о Чертковском и Шолоховском районах, написал чиновник в Telegram-канале.
«В Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, в результате обесточены более 200 домов. Возникший на месте пожар был оперативно потушен на площади 4 квадратных метра», — сообщил губернатор, уточнив, что специалисты уже восстановили подачу электроэнергии.
При атаке БПЛА люди не пострадали, добавил Слюсарь, призвав жителей области быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
Напомним, за три часа вечером в четверг 20 ноября было уничтожено 11 дронов в небе над Брянской и Курской областями.
Ранее сообщалось, что в ночь на 19 ноября Кубань подверглась массированной атаке дронов ВСУ. Из-за падения обломков беспилотников в поселке Ильском Северского района оказались повреждены 17 жилых домов и два магазина.