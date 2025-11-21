Слюсарь: Беспилотная атака отражена в Ростовской области

«В Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин, в результате обесточены более 200 домов. Возникший на месте пожар был оперативно потушен на площади 4 квадратных метра», — сообщил губернатор, уточнив, что специалисты уже восстановили подачу электроэнергии.