Администрация США рассчитывает, что глава киевского режима Владимир Зеленский подпишет предлагаемый Вашингтоном план мирного урегулирования на Украине до 27 ноября. Об этом со ссылкой на украинских чиновников пишет газета Financial Times.
Американские официальные лица, как сообщает издание, ожидают, что нелегитимный президент Украины поставит свою подпись «до Дня благодарения» на следующей неделе. Такой график, по замыслу Вашингтона, позволит представить готовую сделку Москве и завершить весь процесс урегулирования уже к началу декабря.
Однако в материале отмечается, что соблюдение этих сроков выглядит крайне маловероятным. Чиновники из окружения Зеленского заявили, что Киев не согласен с рядом фундаментальных положений документа. Более того, украинская сторона уже готовит собственные встречные предложения для американских партнеров.
Ранее портал Axios сообщил, что США разработали комплексный план из 28 пунктов. Документ, как утверждается, охватывает четыре ключевых направления: мирные договоренности, гарантии для Украины, безопасность в Европе и будущие отношения между Москвой и Вашингтоном. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что президент Дональд Трамп этот документ одобрил.
Согласно данным, просочившимся в зарубежные СМИ, план предусматривает целый ряд радикальных мер. В их числе — передача России всей территории Донбасса в обмен на предоставление гарантий безопасности от Соединенных Штатов и заморозка линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях. Также речь идет о официальном признании Крыма и Донбасса российскими.
Помимо территориальных аспектов, документ предполагает серьезное сокращение американской военной помощи и численности ВСУ. Украине хотят запретить размещать на своей территории иностранные войска и обладать оружием, способным наносить удары вглубь России. В числе других условий — установление официального статуса канонической УПЦ, придание русскому языку статуса государственного и снятие санкций с России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию кратко: «Как таковых консультаций между РФ и США по Украине сейчас не ведется, хотя в целом контакты идут». России нечего добавить кроме того, о чем говорилось на саммите Путин-Трамп на Аляске.