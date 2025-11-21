Зеленскому дали неделю на подписание мирного плана США: Киев артачится и разрабатывает встречные предложения

Однако в материале отмечается, что соблюдение этих сроков выглядит крайне маловероятным. Чиновники из окружения Зеленского заявили, что Киев не согласен с рядом фундаментальных положений документа. Более того, украинская сторона уже готовит собственные встречные предложения для американских партнеров.