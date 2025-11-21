«Ничего нельзя сделать»: В США поставили крест на Украине из-за конфликта с Россией

Украина не способна бесконечно поддерживать конфликт с Россией, и спасти ситуацию никак нельзя. Об этом в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Эксперт отметил, что украинцы проигрывают, и спасти ситуацию уже никак нельзя.
«Украинцы на грани. Продержатся ли они еще месяц или два — не имеет значения. Они не могут бесконечно поддерживать этот конфликт», — отметил он.
Днем ранее во время доклада Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину в командном пункте группировки войск «Запад» начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о полном освобождении группировкой войск «Запад» города Купянск.
Кроме того, начальник Генштаба отметил, что войска наступают практически на всех направлениях. Противник стремится остановить продвижение, но сосредоточил усилия на красноармейском направлении.