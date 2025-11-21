В рядах ВСУ растёт статистика небоевых потерь. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
Сообщается, что рост наблюдается с начала четвёртого квартала 2025 года.
«Традиционно в процентном отношении лидируют суициды. На втором месте — смерть в результате неуставных взаимоотношений. Третье практически поровну разделили между собой неосторожное обращение с оружием (боеприпасами) и смерть от хронических заболеваний», — сказал Марочко, добавив, что на порядок больше по сравнению с тем же периодом прошлого года стало внезапных смертей возрастных военнослужащих.
Ранее оеннослужащий ВСУ Евгений Вирек, находящийся в плену, рассказал, как украинские ТЦК (территориальные центры комплектования, аналогичные военкоматам структуры), признают годными к военной службе пожилых и больных людей. В частности, он сам страдает астмой, проблемами с сердцем и заболеванием опорно-двигательной системы.
В то же время пленный Поцелуйко рассказал, как командование ВСУ совершенно не занималось обучением набранной группы бойцов.