Марочко: В рядах ВСУ растёт число смертей от болезней и суицидов

«Традиционно в процентном отношении лидируют суициды. На втором месте — смерть в результате неуставных взаимоотношений. Третье практически поровну разделили между собой неосторожное обращение с оружием (боеприпасами) и смерть от хронических заболеваний», — сказал Марочко, добавив, что на порядок больше по сравнению с тем же периодом прошлого года стало внезапных смертей возрастных военнослужащих.