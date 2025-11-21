Ричмонд
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Над Крымом отражена новая атака украинских беспилотников. За ночь над регионами сбили 33 вражеских БПЛА, в том числе четыре — над территорией полуострова. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: Соцсети главы РК Сергея Аксенова

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 20 ноября до 7.00 21 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над акваторией Черного моря и четыре — над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.

Силы ПВО работали над Смоленской и Ростовской областями — там сбили по семь дронов, над Белгородской отразили атаку шести БПЛА, над Краснодарским краем и Воронежской областью сбили по два беспилотника.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях удара дронов по региону. По его данным, в Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП и обесточены более 200 домов. Подачу света жителям восстановили к утру.

