Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 20 ноября до 7.00 21 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над акваторией Черного моря и четыре — над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.
Силы ПВО работали над Смоленской и Ростовской областями — там сбили по семь дронов, над Белгородской отразили атаку шести БПЛА, над Краснодарским краем и Воронежской областью сбили по два беспилотника.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о последствиях удара дронов по региону. По его данным, в Чертковском районе около полуночи была повреждена опора ЛЭП и обесточены более 200 домов. Подачу света жителям восстановили к утру.