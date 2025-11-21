Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских БПЛА над регионами РФ

В ночь на 21 ноября российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 33 дрона ВСУ над шестью регионами страны и акваторией Черного моря.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны в течение ночи нейтрализовали 33 украинских беспилотных аппарата. Соответствующее заявление распространило Министерство обороны России.

По данным военного ведомства, перехват воздушных целей осуществлялся с 11 часов вечера 20 ноября до 7 утра 21 ноября. Все уничтоженные аппараты относились к беспилотникам самолётного типа.

Над Смоленской и Ростовской областями силы ПВО уничтожили по семь вражеских дронов. Над Белгородской областью сбили шесть летательных аппаратов. Ещё пять целей были нейтрализованы над акваторией Чёрного моря, а четыре — над территорией Республики Крым. Над Воронежской областью и Краснодарским краем дежурные средства ПВО перехватили по два беспилотника.

Подразделения ВС РФ продвигаются в Запорожской и Днепропетровской областях Украины, освобождая все новые населенные пункты от присутствия боевиков ВСУ. О 13 взятых под контроль пунктах рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше