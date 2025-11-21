Силы ПВО за ночь сбили 33 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские системы противовоздушной обороны в течение ночи нейтрализовали 33 украинских беспилотных аппарата. Соответствующее заявление распространило Министерство обороны России.
По данным военного ведомства, перехват воздушных целей осуществлялся с 11 часов вечера 20 ноября до 7 утра 21 ноября. Все уничтоженные аппараты относились к беспилотникам самолётного типа.
Над Смоленской и Ростовской областями силы ПВО уничтожили по семь вражеских дронов. Над Белгородской областью сбили шесть летательных аппаратов. Ещё пять целей были нейтрализованы над акваторией Чёрного моря, а четыре — над территорией Республики Крым. Над Воронежской областью и Краснодарским краем дежурные средства ПВО перехватили по два беспилотника.
Подразделения ВС РФ продвигаются в Запорожской и Днепропетровской областях Украины, освобождая все новые населенные пункты от присутствия боевиков ВСУ. О 13 взятых под контроль пунктах рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.