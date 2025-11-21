Военнослужащий из Слюдянки Валерий Тимохов погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Слюдянки Валерий Тимохов погиб в зоне специальной военной операции при выполнении боевой задачи. Об этом irk.aif.ru сообщили в администрации города.
«Валерий будет похоронен на Аллее Героев в пади Талая на Слюдянском кладбище. Дата и место прощания будут названы дополнительно», — сказали в администрации.
Валерий Тимохов родился 10 декабря 1969 года в Шелехове, но вся его жизнь прошла в Слюдянке. Тут он окончил школу-интернат, затем выучился на помощника машиниста электровоза и пошёл работать на Восточно-Сибирскую железную дорогу. Трудился сварщиком, монтёром пути более 30 лет. С самого начала СВО он внимательно следил за новостями на фронте, поддерживал мобилизованного супруга одной из трёх своих дочерей. И хотя Валерий не служил в армии, он не смог остаться в стороне и ушёл на спецоперацию добровольцем. Там он получил специальность стрелка-радиотелефониста.
Валерий Тимохов погиб 28 июня 2025 года в районе населённого пункта Алексеевка Красноармейского района ДНР. У него остались мама, трое дочерей и шестеро внуков. Родные, друзья и коллеги вспоминают Валерия как весёлого, увлечённого техникой и компьютерами человека, который много времени проводил за чтением книг и всегда поддерживал свою семью, в которой находил смысл жизни. Редакция irk.aif.ru выражает искренние соболезнования всем, кто знал погибшего бойца.