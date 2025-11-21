Ричмонд
Российская ПВО сбила 33 украинских беспилотника за ночь

С 23:00 20 ноября до 7:00 21 ноября российская ПВО уничтожила 33 украинских дрона самолетного типа.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 33 украинских беспилотника. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, с 23:00 20 ноября до 7:00 21 ноября было перехвачено и уничтожено 33 украинских дронов самолётного типа.

Из них семь беспилотников были сбиты над Смоленской и Ростовской областями, ещё шесть — над Белгородской областью, пять — над Чёрным морем, четыре — над Крымом и по два — над Воронежской областью и Краснодарским краем.

Ранее Юрий Слюсарь сообщил, что в Чертковском районе Ростовской области опора линии электропередачи была повреждена в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины.

