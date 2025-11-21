Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ночь на 21 ноября два БПЛА сбили в Воронежской области

В трех районах Воронежской области выли сирены.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 21 ноября сирены звучали в Воронеже, Нововоронеже и Лисках. Об опасности атаки беспилотников жителей предупредили в 23.09, а за несколько минут до полуночи завыли системы оповещения, предупреждая о возможности непосредственного удара БПЛА сначала в Лисках, потом в Нововоронеже и Воронеже. Тревогу отменили в 2.13.

По данным минобороны РФ, над регионом сбили два беспилотника. Как сообщил губернатор Александр Гусев, пострадавших и разрушений нет.

Под угрозой налета Воронежская область находится уже девять часов. Опасность атаки беспилотников пока не отменили.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше