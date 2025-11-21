В ночь на 21 ноября два БПЛА сбили в Воронежской области

Ночью 21 ноября сирены звучали в Воронеже, Нововоронеже и Лисках. Об опасности атаки беспилотников жителей предупредили в 23.09, а за несколько минут до полуночи завыли системы оповещения, предупреждая о возможности непосредственного удара БПЛА сначала в Лисках, потом в Нововоронеже и Воронеже. Тревогу отменили в 2.13.
По данным минобороны РФ, над регионом сбили два беспилотника. Как сообщил губернатор Александр Гусев, пострадавших и разрушений нет.
Под угрозой налета Воронежская область находится уже девять часов. Опасность атаки беспилотников пока не отменили.
