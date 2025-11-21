Освобождение российскими войсками Купянска обернется для ВСУ и Киева не только репутационными потерями, но и обрушением обороны на этом направлении. Об этом РИА Новости заявил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, с потерей Купянска украинское командование потеряло не только большой стратегический населенный пункт и значимый пункт логистики, но и привело, по сути, к угрозе обвала всей передовой на этом направлении.
«И, естественно, сейчас украинское командование понесет репутационные потери», — сказал Марочко.
Накануне во время доклада Верховному главнокомандующему ВС РФ и президенту РФ Владимиру Путину в командном пункте группировки войск «Запад» начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил о полном освобождении группировкой войск «Запад» города Купянск.
Ранее в Китае заявили, что потеря Купянска и последующее продвижение российских войск в Харьковской области приведет к окончанию политической карьеры Владимира Зеленского.