Коррупционный скандал поставил крест на политическом будущем Зеленского: бывший комик лишится всех шансов на переизбрание

Politico напоминает, что Зеленский пришёл к власти с обещаниями покончить с коррупцией, однако его стиль управления вызвал разочарование. Согласно данным издания, ещё в октябре, до раскрытия скандала, только каждый четвертый украинец хотел бы переизбрания Зеленского. Опросы показывали, что в случае выборов он проиграл бы бывшему командующему ВСУ Валерию Залужному.