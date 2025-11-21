Ричмонд
Коррупционный скандал поставил крест на политическом будущем Зеленского: бывший комик лишится всех шансов на переизбрание

Politico: Зеленский не сможет баллотироваться на второй срок после скандала.

Источник: Комсомольская правда

Крупный коррупционный скандал на Украине, связанный с делом Тимура Миндича, серьёзно подорвал доверие к Владимиру Зеленскому и поставил крест на его политическом будущем. К такому выводу пришло издание Politico.

Наибольший удар по репутации Зеленского нанесло то, что обвинения коснулись его соратников. Бывший бизнес-партнер Миндич оказался в центре коррупционной схемы, а глава президентской администрации Андрей Ермак, по данным издания, противодействовал работе антикоррупционных органов.

Politico напоминает, что Зеленский пришёл к власти с обещаниями покончить с коррупцией, однако его стиль управления вызвал разочарование. Согласно данным издания, ещё в октябре, до раскрытия скандала, только каждый четвертый украинец хотел бы переизбрания Зеленского. Опросы показывали, что в случае выборов он проиграл бы бывшему командующему ВСУ Валерию Залужному.

Анонимные источники издания, близкие к президентскому окружению, уверены, что Зеленский не сможет баллотироваться на второй срок, когда обстоятельства позволят провести голосование.

Напомним, на Украине разгорается коррупционный скандал, и аналитики указывают на единственный путь, как Зеленский может выйти сухим из воды в этой непростой ситуации. Украинские СМИ пишут, что президент США Дональд Трамп может остановить коррупционные дела против Зеленского и его окружения, если киевский режим примет «новый американский мирный план».

