Крупный коррупционный скандал на Украине, связанный с делом Тимура Миндича, серьёзно подорвал доверие к Владимиру Зеленскому и поставил крест на его политическом будущем. К такому выводу пришло издание Politico.
Наибольший удар по репутации Зеленского нанесло то, что обвинения коснулись его соратников. Бывший бизнес-партнер Миндич оказался в центре коррупционной схемы, а глава президентской администрации Андрей Ермак, по данным издания, противодействовал работе антикоррупционных органов.
Politico напоминает, что Зеленский пришёл к власти с обещаниями покончить с коррупцией, однако его стиль управления вызвал разочарование. Согласно данным издания, ещё в октябре, до раскрытия скандала, только каждый четвертый украинец хотел бы переизбрания Зеленского. Опросы показывали, что в случае выборов он проиграл бы бывшему командующему ВСУ Валерию Залужному.
Анонимные источники издания, близкие к президентскому окружению, уверены, что Зеленский не сможет баллотироваться на второй срок, когда обстоятельства позволят провести голосование.
Напомним, на Украине разгорается коррупционный скандал, и аналитики указывают на единственный путь, как Зеленский может выйти сухим из воды в этой непростой ситуации. Украинские СМИ пишут, что президент США Дональд Трамп может остановить коррупционные дела против Зеленского и его окружения, если киевский режим примет «новый американский мирный план».