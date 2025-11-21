Над Кубанью сбили два беспилотника

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены в период с 07:00 до 08:00. Всего над регионами РФ в это время ликвидировали шесть БПЛА.
«Ъ-Кубань» писал, что два человека пострадали из-за падения фрагментов беспилотников в Славянске-на-Кубани. Части БПЛА также повредили два частных дома в Красноармейском районе.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше