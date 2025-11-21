Ричмонд
Над Кубанью сбили два беспилотника

Над территорией Краснодарского края уничтожили два БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены в период с 07:00 до 08:00. Всего над регионами РФ в это время ликвидировали шесть БПЛА.

«Ъ-Кубань» писал, что два человека пострадали из-за падения фрагментов беспилотников в Славянске-на-Кубани. Части БПЛА также повредили два частных дома в Красноармейском районе.

