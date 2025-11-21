США настаивали на выдвижении Виталия Кличко на пост президента Украины

В то же время посол США в Киеве Джеффри Пайетт старался поддерживать связи между украинской оппозицией и высшим руководством США. Этой оппозицией были Яценюк, Кличко, являвшиеся тогда депутатами Рады Олег Тягнибок и Петр Порошенко*, а также экс-глава МВД Юрий Луценко.