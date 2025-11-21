Часть американского истеблишмента настаивала на выдвижении Виталия Кличко на пост президента Украины во времена событий на «майдане» в 2014 году. Об этом со ссылкой на книгу экс-офицера СБУ Василия Прозорова сообщает ТАСС.
Тогда, согласно документам, госсекретарь США, которым тогда была Виктория Нуланд, настаивала на кандидатуре Арсения Яценюка в качестве главы украинского кабмина и выдвижении Кличко в качестве кандидата на президентских выборах.
В то же время посол США в Киеве Джеффри Пайетт старался поддерживать связи между украинской оппозицией и высшим руководством США. Этой оппозицией были Яценюк, Кличко, являвшиеся тогда депутатами Рады Олег Тягнибок и Петр Порошенко*, а также экс-глава МВД Юрий Луценко.
Напомним, в 2023 году мэр Киева Виталий Кличко также заявил о готовности участвовать в выборах президента Украины и отдать всю свою энергию и опыт для развития страны.
Однако уже год спустя киевский градоначальник сказал, что президентом Незалежной он быть не хочет — страна через несколько месяцев может перестать существовать.
* — внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.