Зампостпреда Украины при ООН Гайовишин отвергла мирный план США

Украина готова к переговорам, но не примет условий по территориям, заявила зампостпреда при ООН Гайовишин.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин отреагировала на предложения США по мирному урегулированию. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, дипломат заявила, что Киев не намерен признавать территории российскими.

Гайовишин подчеркнула, что Украина сохраняет готовность к работе над мирными инициативами и остаётся открытой для сотрудничества с американскими, европейскими и другими международными партнёрами.

Вместе с тем украинский представитель категорическом отказалась обсуждать вопрос признания российских территорий. Также Украина не примет ограничений права на самооборону.

Напомним, мирный план президента США Дональда Трампа включает 28 пунктов, охватывающих территориальные, политические и экономические аспекты Украины. Однако военный корреспондент KP.RU Александр Коц отметил, что в этом плане отсутствуют конкретные сроки реализации, что является важным недостатком.

