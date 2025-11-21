Пострадали люди, отменили занятия в школах — атака дронов на два района Кубани

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата в Славянске-на-Кубани пострадали два человека. На данный момент они доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.
Повреждения получили домовладения по семи адресам. В жилых зданиях зафиксированы разрушения оконных и дверных блоков, а также кровельных покрытий. В настоящее время на местах происведения работают сотрудники оперативных и специальных служб. Администрация муниципального образования взяла на себя обязательства по содействию жителям в восстановительных работах.
Глава Славянского района Роман Синяговский сообщил о введении ограничительных мер для образовательных учреждений. С 21 ноября занятия отменены в детских садах, общеобразовательных школах и организациях дополнительного образования. Кроме того, муниципалитет вынес рекомендацию о приостановке учебного процесса в заведениях среднего профессионального и высшего образования.
Отдельный инцидент, связанный с падением фрагментов беспилотника, зарегистрирован в Красноармейском районе. В хуторе Трудобеликовском разрушения получили два частных дома. В одном из домовладений ударной волной выбило оконные стекла и двери, в другом повреждены окна и конструкция навеса. По предварительной информации, в данном происшествии жертв и пострадавших нет. На месте работают аварийно-восстановительные бригады и представители специальных служб.
По данным Минобороны РФ в ходе ночных действий с одиннадцати часов вечера 20 ноября до семи утра 21 ноября системами противовоздушной обороны была успешно отражена атака беспилотных летательных аппаратов. В общей сложности перехвачено и уничтожено тридцать три украинских БПЛА самолетного типа.
Воздушные цели были ликвидированы над несколькими регионами страны. Над Смоленской и Ростовской областями сбито по семь беспилотников. Над Белгородской областью нейтрализовано шесть единиц, а над черноморской акваторией — пять.
Еще четыре аппарата перехвачены над территорией Республики Крым. Над Воронежской областью и Краснодарским краем силы ПВО уничтожили по два беспилотника.
Ранее в Северском районе Кубани беспилотники повредили 17 жилых домов и два магазина.
Также взрывная волна после атаки дронов повредила окна в домах Туапсинского района.
Напомним, губернатор Кубани ввел запрет на видеофиксацию атак дронов и работы ПВО.
: