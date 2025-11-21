Если Запад пожелает, он может завершить конфликт на Украине в течение трех месяцев. О этом в интервью aif.ru заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Опираясь только на собственные возможности, без вооружения и денег Запада Украина дольше не протянет. И на этом, захотят украинские власти или нет, конфликт будет завершен, и им придется сесть за стол переговоров.
На Западе уже заговорили о том, что Европа больше не может в достаточной степени финансировать Украину, которая испытывает дефицит бюджета. У ЕС самого ощущается нехватка средств.
Вместе с тем, США на фоне масштабного коррупционного скандала на Украине перенаправили около 30 миллионов долларов, которые ранее предназначались на помощь киевскому режиму, в развитие внутренних поставок критических минералов галлия и скандия.