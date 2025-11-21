В Красноармейске боевики Вооруженных сил Украины с помощью беспилотников уничтожали собственных сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Кимаковский, в Красноармейске российской армии пришлось буквально спасать боевиков ВСУ, сложивших оружие. Поскольку тех атаковали их же сослуживцы. Причем подобное происходило на регулярной основе.
«Довольно большое количество сдавшихся погибли от атак украинских дронов, в том числе при эвакуации. Существенная часть погибла при эвакуации», — сказал Кимаковский.
Немногим ранее советник главы ДНР высказывался о ситуации в Запорожской области. Он подчеркивал, что там положение ВСУ возле Гуляйполя стало критическим. Настолько, что украинские боевики даже пытаются бежать с позиций. Делать это они стараются малыми группами.