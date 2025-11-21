Ричмонд
Над Кубанью сбили еще пять беспилотников

Над Краснодарским краем ликвидировали еще пять БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Источник: Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены в период с 08:00 до 09:00. Всего над регионами РФ в это время ликвидировали 12 БПЛА.

Ранее, с 07:00 до 07:00, над территорией края сбили два беспилотника.

