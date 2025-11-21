Над Кубанью сбили еще пять беспилотников

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены в период с 08:00 до 09:00. Всего над регионами РФ в это время ликвидировали 12 БПЛА.
Ранее, с 07:00 до 07:00, над территорией края сбили два беспилотника.
