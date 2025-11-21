Гарантии безопасности США Украине будут включать свою «5-ю статью»: что обещают Киеву

Американский план мирного урегулирования украинского конфликта предполагает предоставление Киеву гарантий безопасности от США и Европы похожих на те, что действуют в НАТО. Об этом сообщает Axios.
По данным портала, Белый дом, кроме плана из 28 пунктов, передал украинским властям дополнительный проект документов, в котором говорится о «гарантиях в сфере безопасности по образцу статьи 5 в НАТО». Эта статья договора о Североатлантическом альянсе предполагает коллективный ответ, если на одну или несколько стран НАТО совершено вооруженное нападение.
Так, в проекте документа США подтвердили, что в случае «значительного, преднамеренного и продолжительного нападения» России на Украину, президент США проведет незамедлительные консультации с Киевом и НАТО, в ходе которых будут определены меры для восстановления безопасности.
Договоренности будут действовать 10 лет. Документ могут подписать представители РФ, США, ЕС, НАТО и Украины.
Ранее сообщалось, что США якобы ведут с Россией «тайные консультации», в рамках которых разрабатывается план урегулирования украинского конфликта. На план, состоящий из 28 пунктов, Штаты вдохновились после, как утверждается, успешных усилий президента США Дональда Трампа по достижению соглашения по Газе.
В Кремле на это заметили, что никаких консультаций между РФ и США по теме Украины сейчас не ведется, и планов таких нет. Однако это не значит, что страны не контактируют между собой и не обсуждают насущные проблемы.