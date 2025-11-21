Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Краснодара возобновил работу

Временные ограничения сняли в аэропорту Краснодара.

Источник: Комсомольская правда

Воздушная гавань Краснодара возобновила работу в обычном режиме. Об этом сообщили в Росавиации.

«Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении пресс-секретаря ФАВТ Артема Кореняко.

Ограничения в аэропорту Краснодара вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Узнать актуальную информацию о своем рейсе можно у авиакомпании, а также в телеграм-боте @AerodinamikaBot. Пассажиров также призывают следить за онлайн-табло аэропорта.

Напомним, аэропорт краевой столицы не принимал и не отправлял самолеты из-за объявленной в регионе беспилотной опасности. За время действия ограничений на запасные аэродромы отправили четыре борта.