Аэропорт Краснодара возобновил работу

Воздушная гавань Краснодара возобновила работу в обычном режиме. Об этом сообщили в Росавиации.
«Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении пресс-секретаря ФАВТ Артема Кореняко.
Ограничения в аэропорту Краснодара вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Узнать актуальную информацию о своем рейсе можно у авиакомпании, а также в телеграм-боте @AerodinamikaBot. Пассажиров также призывают следить за онлайн-табло аэропорта.
Напомним, аэропорт краевой столицы не принимал и не отправлял самолеты из-за объявленной в регионе беспилотной опасности. За время действия ограничений на запасные аэродромы отправили четыре борта.