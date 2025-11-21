Ричмонд
Как Кубань пережила киевскую атаку 21 ноября: подробности

СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ, 21 ноября, ФедералПресс. На Кубани объявлена беспилотная опасность. Атакован Славянск-на-Кубани.

Источник: AP 2024

«В Славянске-на-Кубани отменили занятия в школах и детских садах -родителям разослали уведомления через чаты и рассылки управления образования», — сообщает оперштаб.

По данным местных властей, в результате падения обломков беспилотников в Славянске-на-Кубани пострадали двое человек; их госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Также частично повреждены здания по семи адресам: пострадали крыши, окна и двери. На местах работают оперативные и специальные службы, муниципалитет пообещал оказать помощь в восстановлении имущества.

Фрагменты дронов также повредили два частных дома в Красноармейском районе: в хуторе Трудобеликовском в одном доме выбиты окна и двери, в другом — повреждены окна и навес.

В регионе сохраняется режим беспилотной опасности; жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

Накануне «ФедералПресс» писал, что российские военные отразили удар беспилотников ВСУ.